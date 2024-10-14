Начались российско-пакистанские тактические учения «Дружба-2024»

В Пакистане стартовали совместные российско-пакистанские тактические учения «Дружба-2024». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Церемония открытия прошла на базе национального антитеррористического центра «Пабби». Российскую сторону на учениях представляют военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа из Волгоградской области, отметили в оборонном ведомстве.

В период с 20 сентября по 10 октября сотрудники пограничных служб России и Китая провели первое совместное патрулирование в северной части Тихого океана. Пограничники провели совместные действия по выявлению и пресечению угроз безопасности на море, а также провели серию тренировок по связи, оказанию помощи судну, терпящему бедствие и спасению на море.

5 октября в Казахстане завершились учения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство». В учениях приняли участие военные Белоруссии, Кыргызстана, России и Таджикистана. Мероприятия прошли на полигоне «Берег».

Ранее российские РВСН провели командно-штабные учения в Оренбургской области.