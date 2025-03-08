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Армия Польши внедряет ИИ

МО Польши приняло стратегию внедрения ИИ в армию до 2039 года
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Artur Widak/Global Look Press

Министерство обороны Польши приняло стратегию внедрения ИИ в армию до 2039 года. Об этом сообщается на сайте правительства Польши.

По словам вице-премьер-министра и министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, решающее значение для успеха внедрения этих технологий будут иметь ближайшие пять лет. Координировать освоение нового инструмента в армии будет Центр внедрения искусственного интеллекта в составе командования Сил защиты киберпространства Польши с использованием команд ИТ-специалистов и специалистов по борьбе с киберпреступностью.

При этом издание NDP писало, что эта программа стоимостью якобы 100 млн злотых является крайним расточительством на фоне «глобальных» проблем в польской армии, таких как дефицит техники, кадров и устаревание оборудования.

До этого Шойгу заявил, что в 2024 году ВС РФ продолжат оснащать оружием с искусственным интеллектом.

Ранее стало известно об использовании искусственного интеллекта в армии Израиля.

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