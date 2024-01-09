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Шойгу рассказал об оснащении армии России инновационным оружием

Шойгу: в 2024 году ВС РФ продолжат оснащать оружием с искусственным интеллектом

В 2024 году в России продолжат оснащать российские Вооруженные силы оружием с искусственным интеллектом и на новых физических принципах. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Он заявил, что Минобороны сосредоточится на всестороннем снабжении участвующих в спецоперации войск, а также нарастит серийные поставки линейки беспилотников. Для ВС РФ улучшат работу связи, повысят эффективность разведки и возможности спутниковой группировки.

Как пояснило РИА Новости, оружием на новых физических принципах (ОНФП) называют оружие, в основе создания которого легли физические процессы и явления, не использовавшиеся ранее в обычном оружии или в оружии массового поражения. В зависимости от принципа действия есть несколько видов ОНФП: лазерное, радиочастотное, пучковое, кинетическое оружие и другие.

Также Шойгу во время заседания отметил, что наращивание боевых возможностей российских войск обеспечит сдерживание агрессии против России и ее союзников. Он уточнил, что в российских войсках предполагаются меры по повышению эффективности современных средств ведения разведки, расширению возможностей противовоздушной обороны, а также средств связи.

В числе приоритетных задач министерства названо также социальное обеспечение участников спецоперации и членов их семей.

Ранее стало известно, что российская армия продвинулась к Курахово после Марьинки и ухудшила обстановку для ВСУ.

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