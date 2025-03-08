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Российскому бойцу СВО отказали в протезировании

Ura.ru: свердловскому бойцу СВО отказали в протезировании
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Алексей Майшев/РИА Новости

Свердловскому участнику спецоперации на Украине., потерявшему стопу, отказали в бесплатном протезировании. Об этом сообщает URA.RU.

Подробности изданию рассказала жена российского военного.

«17 октября 2022 года, когда нашему сыну исполнился год, муж был мобилизован и направлен в ДНР. 30 августа 2024 года он получил тяжелое минно-взрывное ранение, приведшее к травматической ампутации левой стопы», — сказала она.

После ампутации у военного развились фантомные боли. У него также были диагностированы концевые невромы большеберцового и малоберцового нервов на поврежденной ноге.

Однако сейчас у семьи не получается добиться протезирования, поскольку пациента «перебрасывают» из больницы в больницу. Выяснилось, что военному не смогут поставить протез в Екатеринбурге.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов заявлял, что раненые участники специальной военной операции смогут получать протезы вблизи мест жительства в 2025 году.

Ранее в России ученые создали первый в мире трансформирующийся протез-ноги.

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