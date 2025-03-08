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Российский аналитик раскрыл последствия окружения ВСУ в Курской области

Полетаев: окружение ВСУ в Курской области станет для Киева крупным поражением
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Возможное окружение украинских военных в Курской области и их вытеснение из региона обернет «козырь» Украины на переговорах с Россией против него же. Об этом заявил информационный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев, передает РИА Новости.

«Это единственный по сути у них был козырь на возможных переговорах, и по этой причине этот плацдарм держали любой ценой, направляли туда самые боеспособные подразделения. У [президента Украины Владимира] Зеленского была идея поменять его на «что-то», — заявил он.

По словам аналитика, для украинской стороны полное освобождение российской стороной Курской области будет «огромным медийным ударом». Он добавил, что, с политической точки зрения, для Украины это будет «последний гвоздь в крышке гроба».

До этого военблогер Юрий Подоляка заявил, что российские военнослужащие начали штурм города Суджи в Курской области, атаковав сразу с нескольких направлений. Он подчеркнул, что точных деталей о сложившейся ситуации в Судже пока что нет, однако можно сказать, что российская армия атаковала позиции противника сразу с нескольких направлений.

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли в оперативное окружение Суджу в Курской области.

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