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Военный блогер раскрыл важную деталь о начале штурма Суджи

Военблогер Подоляка: ВС России начали штурм Суджи с нескольких направлений
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие начали штурм города Суджи в Курской области, атаковав сразу с нескольких направлений. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военблогер Юрий Подоляка.

Военный блогер подчеркнул, что точных деталей о сложившейся ситуации в Судже пока что нет, однако можно сказать, что российская армия атаковала позиции противника сразу с нескольких направлений.

«Противник, конечно, сегодняшним нашим концентрированным ударом сразу с нескольких направлений ошеломлен и местами уже бежит (и даже сдается)», — заявил он.

Подоляка добавил, что «освобождения» территории не произошло и распространяемая некоторыми каналами информация не соответствует действительности. Он добавил, что ВСУ обороняются, понимая, что в ходе штурма в плен обычно не берут. Военблогер выразил мнение, что сегодня, 8 марта, взятия территории, скорее всего, не произойдет, однако в целом сломить сопротивление украинской стороны возможно.

До этого Telegram-канал «Два майора» писал, что в штурме оккупированной ВСУ Суджи участвуют спецназ «Ахмат», добровольцы из отряда «Ветераны» и батальона «Восток», а также несколько бригад ВС РФ.

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли в оперативное окружение Суджу в Курской области.

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