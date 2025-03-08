Военный блогер раскрыл важную деталь о начале штурма Суджи

Российские военнослужащие начали штурм города Суджи в Курской области, атаковав сразу с нескольких направлений. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военблогер Юрий Подоляка.

Военный блогер подчеркнул, что точных деталей о сложившейся ситуации в Судже пока что нет, однако можно сказать, что российская армия атаковала позиции противника сразу с нескольких направлений.

«Противник, конечно, сегодняшним нашим концентрированным ударом сразу с нескольких направлений ошеломлен и местами уже бежит (и даже сдается)», — заявил он.

Подоляка добавил, что «освобождения» территории не произошло и распространяемая некоторыми каналами информация не соответствует действительности. Он добавил, что ВСУ обороняются, понимая, что в ходе штурма в плен обычно не берут. Военблогер выразил мнение, что сегодня, 8 марта, взятия территории, скорее всего, не произойдет, однако в целом сломить сопротивление украинской стороны возможно.

До этого Telegram-канал «Два майора» писал, что в штурме оккупированной ВСУ Суджи участвуют спецназ «Ахмат», добровольцы из отряда «Ветераны» и батальона «Восток», а также несколько бригад ВС РФ.

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли в оперативное окружение Суджу в Курской области.