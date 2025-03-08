Российский штурмовик подорвал позиции ВСУ, забросив мину

Российский штурмовик подразделения 42-й гвардейской дивизии группировки войск «Днепр» смог тайно пробраться к позициям украинской стороны и бросить внутрь блиндажа противотанковую мину ТМ-62. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира взвода с позывным «Гром».

«Разведчик одного из наших штурмовых подразделений в ходе выполнения поставленной задачи смог скрытно подойти к позиции противника и забросить туда противотанковую мину ТМ-62, специально подготовленную для последующей дистанционной активации», — заявил он.

По словам командира, укрепление противника было уничтожено.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ обстреляли территорию действующего детского сада в прифронтовой Каменке-Днепровской. По его словам, на момент атаки беспилотников в здании детсада не было детей, но находились пять человек персонала. Губернатор подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее мэр Горловки сообщил об ущербе после обстрела ВСУ.