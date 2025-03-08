Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военные эксперт Гагин рассказал об обстановке в приграничье Курской области

Гагин: до замыкания ВСУ в котел на Суджанском направлении осталось 10 км
close
Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Суджанском направлении в Курской области лишись возможности для ротации, до замыкания группировки противника в котел осталось не более 10 километров. Об этом в интервью РИА Новости заявил военно-политический эксперт Ян Гагин.

По его словам, российские военные контролируют дорогу, по которой ВСУ могли бы получить помощь.

Командование ВСУ, понимая, что Южно-Донецкий участок фронта уходит из под контроля, перебросило часть сил в Донецкую народную республику, тем самым забрав резервы, предназначенные для курской группировки, рассказал Гагин.

По его словам, сейчас курская группировка ВСУ «остается в большом минусе», без тылового обеспечения, которое сейчас уйдет на юг, и без ротации.

6 марта военный корреспондент Семен Пегов сообщал, что обстановка в Курской области остается очень сложной, ВСУ оказывают серьезное сопротивление.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент России заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений в зоне СВО. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее сообщалось, что тысячи военных ВСУ находятся под угрозой окружения в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами