Гагин: до замыкания ВСУ в котел на Суджанском направлении осталось 10 км

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Суджанском направлении в Курской области лишись возможности для ротации, до замыкания группировки противника в котел осталось не более 10 километров. Об этом в интервью РИА Новости заявил военно-политический эксперт Ян Гагин.

По его словам, российские военные контролируют дорогу, по которой ВСУ могли бы получить помощь.

Командование ВСУ, понимая, что Южно-Донецкий участок фронта уходит из под контроля, перебросило часть сил в Донецкую народную республику, тем самым забрав резервы, предназначенные для курской группировки, рассказал Гагин.

По его словам, сейчас курская группировка ВСУ «остается в большом минусе», без тылового обеспечения, которое сейчас уйдет на юг, и без ротации.

6 марта военный корреспондент Семен Пегов сообщал, что обстановка в Курской области остается очень сложной, ВСУ оказывают серьезное сопротивление.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент России заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений в зоне СВО. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее сообщалось, что тысячи военных ВСУ находятся под угрозой окружения в Курской области.