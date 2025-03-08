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На Украине сообщили о взрывах в Николаеве

В городе Николаеве на юге Украины прозвучали взрывы
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Ã‚Â�Mbtarget/Keystone Press Agency/Global Look Press

В украинском городе Николаеве прозвучали взрывы. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

В Воздушных силах ВСУ до этого сообщали об угрозе удара баллистикой.

До этого Telegram-канал «Военное обозрение» писал, что Вооруженные силы России в ночь на 7 марта нанесли удары по целям на западе Украины, эта атака стала самой интенсивной за последний месяц. По данным издания, множество взрывов произошло в Тернополе и Ивано-Франковске. Также серия «прилетов» была зафиксирована в Черновицкой области Украины. Этот регион, по данным военных корреспондентов, с февраля 2022 года подвергся наименьшему количеству атак.

Кроме того, взрывы произошли в Хмельницкой, Ровенской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в США заметили новое условие Путина на переговорах по Украине.

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