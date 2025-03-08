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Суд зарегистрировал иск Минобороны России к НПО «Импульс»

Минобороны РФ потребовало через суд 1,6 млрд рублей от НПО «Импульс»
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Министерство обороны РФ обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с петербургского акционерного общества «Научно-производственное объединение «Импульс» более 1,6 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный иск.

Отмечается, что иск поступил 6 марта и к рассмотрению еще не был принят. Основания исковых требований и другие подробности дела в данный момент не приводятся.

Оборонное ведомство и НПО «Импульс» ранее вели несколько судебных разбирательств, слушания проходили в закрытом режиме.

Согласно информации из открытых источников, НПО «Импульс» разрабатывает автоматизированные системы управления. Предприятие входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех». В июне прошлого года США ввели санкции в отношении предприятия.

6 марта стало известно, что Минобороны РФ обратилось в суд с требованием взыскать с производителя систем противовоздушной обороны Научно-производственного объединения «Алмаз» 110,77 млн рублей. НПО «Алмаз» — это одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса России.

Ранее Минобороны подало в суд на рязанского изобретателя.

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