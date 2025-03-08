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При налете БПЛА в Брянске погиб работник завода

Mash: в Стародубе Брянской области погиб мирный житель после налета БПЛА ВСУ
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Haggardous50000/Shutterstock

В Стародубе Брянской области погиб мирный житель в результате налета украинских беспилотников на «Консервсушпрод». Об этом сообщает Teelgram-канал Mash.

Предприятие было атаковано беспилотниками типа «Пекло». «Консервсушпрод» является предприятием пищевой промышленности — здесь производятся сыры и консервы.

Как говорят очевидцы, они слышали около семи взрывов в районе предприятия. На данный момент нет официальных данных в отношении инцидента.

Губернатор региона Александр Богомаз также сообщил, что в Стародубском округе Брянской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины пострадала женщина.

Кроме того, в Стародубском округе загорелось производственное помещение одного из перерабатывающих предприятий, рассказал губернатор. По его словам, жителей одного из ближайших домов эвакуировали для обеспечения безопасности.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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