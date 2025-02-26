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На Украине мобилизовали сбитого велосипедиста вместе с велосипедом

«Страна.ua»: сбитый и мобилизованный велосипедист находился в розыске
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Shutterstock

Сбитый и мобилизованный Харьковским территориальным центром комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине. — прим. ред.) велосипедист находился в розыске. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По словам сотрудников ТЦК, мужчина ранее самовольно оставил воинскую часть и игнорировал требования о возвращении на службу. В тот момент, когда его остановили военные комиссары, он не хотел показывать документы, удостоверяющие личность. Мужчину повалили на землю, задержали и увезли вместе с велосипедом.

По факту инцидента, по данным издания, будет проводиться служебное расследование. Позже в сети появились кадры мобилизации велосипедиста, на которых видно, что военкомы не пытались поговорить с мужчиной, его повалили на асфальт и погрузили в автобус.

До этого официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел заявила, что информация о принудительной мобилизации двух священников Украинской православной церкви в Житомирской и Винницкой областях в конце февраля находится в поле зрения управления верховного комиссара ООН по правам человека.

По ее словам, управление регулярно публикует отчеты о праве на свободу вероисповедания на Украине, включая ситуацию с УПЦ.

Ранее в ВСУ пожаловались на ход мобилизации из-за переговоров по Украине.

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