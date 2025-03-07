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Армия Сирии взяла под контроль крупнейшие портовые города страны

Армия Сирии взяла под контроль центр провинций Тартус и Латакия
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Mohammad Bash/Shutterstock/FOTODOM

Силы безопасности Сирии, под руководством новых властей страны, взяли под контроль город Тартус. Об этом сообщил телеканал Al-Ikhbaria.

«Наши силы установили контроль над городом Тартус и начали распределять силы по его районам», — заявил командующий операцией по обеспечению безопасности в городе.

Также, по его словам, силы собираются начать его зачистку от вооруженных сторонников бывшего президента республики Башара Асада.

Кроме того, Вооруженные силы Сирии взяли под контроль центр провинций Латакия, передает Al Arabiya.

Накануне в нескольких районах сирийской провинции Латакия начались стычки между силами безопасности и вооруженными формированиями, поддерживающими бывшего президента. 7 марта сирийское государственное агентство SANA сообщило, что силы министерства обороны вошли в город Тартус, чтобы оказать поддержку силам главного управления безопасности в борьбе с остатками ополченцев Асада и восстановить стабильность и безопасность в регионе.

Ранее Песков заявил о безопасности российских военных в Сирии на должном уровне.

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