Медведев сравнил участников спецоперации с ветеранами Великой Отечественной войны

Участники специальной военной операции (СВО) на Украине являются такими же героями, как и ветераны Великой Отечественной войны. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, его цитирует Telegram-канал партии.

«Жизнь устроена таким образом, что наши дети, внуки не имеют собственных представлений о Великой Отечественной войне (ВОВ). Когда я был ребенком, я был погружен в среду участников ВОВ, у меня оба деда воевали, я регулярно с ними общался», — рассказал Медведев.

Политик добавил, что в школы приходили ветераны и рассказывали о военном времени. Теперь же ветеранов осталось мало, обсуждений событий тех времен стало также меньше, пропала идеология и наступило безвременье.

Медведев указал, что в настоящее время есть возможность исправить положение вещей, напомнив о юбилейной дате Великой Победы — 80-летие.

Кроме того, отметил зампред Совбеза РФ, участники СВО являются такими же героями, как и ветераны Великой Отечественной войны. Медведев подчеркнул, что о них тоже будут писать учебники, они уже приходят в школы и рассказывают детям о том, как они воевали.

Также в ходе встречи с состоящими в партии женщинами в преддверии 8 Марта Медведев заявил, что отсутствие сложностей и «коллективный расслабон» бывают опасны для страны, потому что это может привести к разобщенности, а затем и к войне, распаду государства.

Ранее Медведев связал причины СВО с распадом Советского Союза.