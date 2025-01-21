Член парламента Дании Карстен Бах поднял вопрос о масштабах применения кассетных боеприпасов на Украине. Об этом говорится в его письме к министру обороны королевства Троэльсу Лунду Поульсену, передает «Лента.ру».

Парламентарий призвал министра объяснить, в какой степени и каким образом такой вид боеприпасов и противопехотные мины применятся в конфликте на Украине, к каким последствиям это оружие привело и какой эффект и важность это оружие имеет для боевой мощи республики.

20 января стало известно, что на село Бехтеры в Херсонской области была произведена атака с использованием кассетных боеприпасов.

Кассетные боеприпасы — боеприпасы, которые при разрыве высвобождают суббоеприпасы меньшего размера. Если последние не детонируют в момент применения, впоследствии они могут представлять опасность для мирного населения. Кассетные боеприпасы запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам в мае 2008 года. США, Россия и КНР не подписали конвенцию.

В июле 2023 года США приняли решение о передаче Украине своих кассетных боеприпасов. При этом Украина письменно подтвердила отказ от ударов по РФ кассетными бомбами.

Ранее на Украине раскрыли три преступные схемы Зеленского.