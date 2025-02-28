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На Западе сообщили о новой тактике российских военных с переноской FPV-дронов

Forbes: ВС РФ используют новую тактику с FPV-дронами в зоне СВО
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Oleksandr Klymenko/Reuters

Штурмовики Вооруженных сил России начали активно использовать FPV-дроны во время атак. Эта новая тактика позволяет наносить более эффективные и быстрые удары по позициям противника, пишет Forbes.

«Штурмовые войска начали привозить с собой FPV-беспилотники. Такая тактика позволяет операторам дронов, которые находятся в тылу, гораздо быстрее поражать цели», — говорится в статье.

В издании подчеркнули, что данное нововведение значительно повысило эффективность FPV-дронов в наступательных операциях русской пехоты.

Как пояснили военные эксперты из британского аналитического центра RUSI, стандартная штурмовая тактика ВС РФ заключается в том, что пехотные подразделения на бронетехнике и легковом транспорте стремятся как можно ближе подобраться к украинским позициям, занимая укрытия непосредственно до начала атак. Использование FPV-дронов на старте обеспечивает российским военным дополнительную огневую поддержку, увеличивая шансы на успех.

До этого сообщалось, что FPV-дроны российской армии получили обманную систему защиты для операторов под названием «Лодырь». Это ложный оператор дрона, который формирует в радиоэфире полноценную картинку применения FPV-устройства: есть фальшивый пульт управления, модуль радиоканала передачи видео и функция дистанционного отключения. Таким образом противник, используя средства радиоэлектронной борьбы, будет видеть не настоящего оператора дрона, а фальшивые данные о его местонахождении.

Ранее на вооружение российской армии поступил дрон с «сюрпризом».

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