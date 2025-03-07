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Военного из Кемеровской области заставили переводить зарплату командиру

«Осторожно, новости»: командир ВС РФ заставлял военного переводить ему зарплату
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Военного из Кемеровской области заставили переводить зарплату командиру. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным журналистов, 21-летний военнослужащий Дмитрий К. в 2023 году отправился в зону специальной военной операции (СВО) на должность водителя-механика. В январе текущего года его направили в командировку в Ростовскую область. После этого командир Дмитрия заявил, что добился повышения зарплаты для него, но при этом потребовал ежемесячно отдавать 80 тысяч рублей. В случае отказа он пригрозил военнослужащему «обнулением».

«Я изначально согласился, но потом военнослужащий стал позволять себе слишком много: он мог унижать меня, оскорблять и рукоприкладствовать. Нас также заставляли собирать продукты питания для военнослужащих», — рассказал Дмитрий журналистам.

Позже доброволец подал жалобу в прокуратуру, однако сам стал обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве. Военнослужащему предъявили обвинение в незаконном получении части зарплаты, которую якобы «повысил» командир. При этом сам офицер не был привлечен к ответственности. По словам мужчины, его сейчас хотят вернуть в бригаду, чтобы «замять эту историю».

В конце февраля газета «Коммерсантъ» сообщала, что экс-сотрудник Минобороны РФ Руслан Беседин, которого обвиняли в причастности к хищению свыше 300 млн рублей бюджетных средств, уехал на СВО.

Мужчину обвиняли в сговоре с другими сотрудниками МО РФ Иваном Гнатюком и Сергеем Кушнаревым, а также главой одной из клининговых компаний Светланой Масленниковой. Следствие полагает, что из-за действий указанных лиц Минобороны получало услуги по уборке помещений по завышенной цене. Таким образом злоумышленники похитили 323 млн 597 тысяч рублей.

Ранее главный свердловский борец с коррупцией признался в получении взятки в 200 млн рублей.

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