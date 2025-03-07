Украинские военные пытаются выжать из себя последние силы, чтобы противостоять бойцам Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации. Об этом заявила заместитель командира штурмовой роты с позывным Валькирия в интервью kp.ru.

«Тактика противника стала напоминать предсмертную агонию. Кажется, что он последнее из себя выжимает», — заявила Валькирия.

Девушка призналась, что не имеет военного образования и является добровольцем. По ее словам, решение отправиться на СВО было осознанным. В зоне боевых действий Валькирия выполняет обязанности медика, но также участвует в наступательных операциях и отражении контратак.

По ее словам, бойцы ВС РФ стараются ее оберегать, поскольку медики являются главными целями противника. Для обеспечения безопасности ее перемещение по полю боя строго регламентировано. Валькирия использует маскировку, чтобы не привлекать внимание украинцев к медукладке и фельдшерскому рюкзаку.

До этого газета The New York Times сообщила, что военнослужащие Вооруженных сил Украины массово жалуются на усталость из-за затяжных боевых действий. Один из офицеров украинской армии в интервью изданию рассказал, что их силы находятся на пределе.

В настоящее время ВСУ сталкиваются не только с нехваткой личного состава, но и с дефицитом вооружений, это вынуждает украинских военных сокращать масштабы артиллерийских атак.

Ранее в офисе президента Украины признали усталость у бойцов ВСУ на передовой.