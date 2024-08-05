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В офисе президента Украины признали усталость у бойцов ВСУ на передовой

Подоляк признал, что у солдат ВСУ на передовой накопилась усталость

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Efrem Lukatsky/AP

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью на Youtube-канале украинской журналистки Натальи Влащенко заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые находятся на передовой, устали от постоянных боевых действий.

«Люди [на фронте] устали от монотонной однообразности, причем она крайне отрицательная.<…> Тяжело, конечно, усталость накопилась», — сказал он.

Он пояснил, что бойцы находятся в некачественных условиях, с дефицитом оружия, ресурсов и прочего.

5 августа офицер ВСУ Кирилл Сазонов в интервью украинскому политологу Юрию Романенко заявил, что украинские военные ощущают усталость от боевых действий.

До этого газета Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) писала, что за первое полугодие 2024 года на Украине было возбуждено 29,8 тысячи уголовных дел о дезертирстве военнослужащих.

Дела возбуждены по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве. По первой статье было возбуждено 18,6 тысячи производств, по второй — 11,2 тысячи. Количество дел уже превысило все разбирательства, открытые в 2023 году. Таким образом, часть покинул каждый 14 украинский военный.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных военных ВСУ в мирную жизнь.

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