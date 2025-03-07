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ВС РФ нанесли удар по Ивано-Франковску

Подпольщик Лебедев: ВС РФ нанесли удар по аэродрому в Ивано-Франковске
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Игорь Маслов/РИА «Новости»

ВС РФ нанесли удар по аэродрому в Ивано-Франковске. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Рано утром уже были удары. Пишут, что по топливно-энергетической системе. А сейчас говорят, что в направлении аэродрома, на котором есть самолеты, в том числе [американские истребители] F-16», — рассказал он.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

По словам Лебедева, неподалеку от аэродрома находится питейное заведение, в котором западные летчики устраивали дебош.

До этого информационный канал «Повернутые на войне» сообщал, что украинские источники пишут об атаке ВС РФ крылатыми ракетами «Калибр».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили об уничтожении газовой инфраструктуры после ракетного удара ВС РФ.

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