Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о ночной атаке ВСУ на Донецк

РИА: жилые дома и автомобили пострадали в результате удара ВСУ по Донецку
close
Павел Львов/РИА Новости

Минувшей ночью военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Донецк. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в результате атаки пострадали многоквартирные жилые дома, а также автомобили гражданского населения. В публикации говорится, что на данный момент зафиксировано повреждение трех многоквартирных домов и одного салона красоты в Киевском районе города. В помещениях были выбиты окна и частично обрушен фасад.

Помимо этого, было повреждено пять автомобилей. На данный момент на месте атаки работают сотрудники скорой помощи. Информация о пострадавших уточняется.

«Слышал один взрыв. Искры летели напротив бизнес-центра. Во многих квартирах повыбивало окна», — заявил очевидец событий.

До этого беженка Елена Махатенко заявила, что немцы в военной форме были замечены в Новогродовке в Донецкой народной республике (ДНР) летом 2024 года. По ее словам, солдаты укреплялись на позициях или просто проезжали мимо. О том, к каким войскам относились немецкие военнослужащие, неизвестно. На данный момент этот вопрос изучают сотрудники Следственного комитета (СК) России.

Ранее в США высказались о судьбе Луганска и Донецка.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами