Минувшей ночью военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Донецк. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в результате атаки пострадали многоквартирные жилые дома, а также автомобили гражданского населения. В публикации говорится, что на данный момент зафиксировано повреждение трех многоквартирных домов и одного салона красоты в Киевском районе города. В помещениях были выбиты окна и частично обрушен фасад.

Помимо этого, было повреждено пять автомобилей. На данный момент на месте атаки работают сотрудники скорой помощи. Информация о пострадавших уточняется.

«Слышал один взрыв. Искры летели напротив бизнес-центра. Во многих квартирах повыбивало окна», — заявил очевидец событий.

До этого беженка Елена Махатенко заявила, что немцы в военной форме были замечены в Новогродовке в Донецкой народной республике (ДНР) летом 2024 года. По ее словам, солдаты укреплялись на позициях или просто проезжали мимо. О том, к каким войскам относились немецкие военнослужащие, неизвестно. На данный момент этот вопрос изучают сотрудники Следственного комитета (СК) России.

Ранее в США высказались о судьбе Луганска и Донецка.