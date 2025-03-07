Жители села Николаево-Дарьино Курской области готовы были делиться всем с военнослужащими Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную жительницу.

Женщина рассказала, что жители села на протяжении более полугода прятались в подвалах от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Когда российские бойцы зашли в населенный пункт, то люди решили помогать им всем, чем могли, отметила жительница.

«Баранов Александр, когда зашли наши военнослужащие, а он пошел к себе домой за зерном, зашел в подвал и [увидел там] наших ребят. Под дронами, под прилетами он набрал воды и понес ребятам. Все время помогал. Приходил к нам в подвал, говорил: «Я сам голодный останусь, а им отнесу», — сказала женщина.

Жительница села добавила, что также российским военным оказывала помощь еще одна соседка. По ее словам, женщина всегда старалась сделать военнослужащим горячий чай.

В феврале жительница Суджанского района Курской области рассказала, что военнослужащие украинской армии, напавшие на российский регион, стреляли в окна домов, где находилось мирное население. Она прожила в подвале дома на оккупированной территории больше полугода.

Ранее жительница Курской области заявила об ударе ВСУ по селу с мирными жителями.