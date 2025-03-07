Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жительница Курской области рассказала, как местные помогали российским бойцам

РИА Новости: жители села Николаево-Дарьино готовы были делиться всем с ВС РФ
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Жители села Николаево-Дарьино Курской области готовы были делиться всем с военнослужащими Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную жительницу.

Женщина рассказала, что жители села на протяжении более полугода прятались в подвалах от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Когда российские бойцы зашли в населенный пункт, то люди решили помогать им всем, чем могли, отметила жительница.

«Баранов Александр, когда зашли наши военнослужащие, а он пошел к себе домой за зерном, зашел в подвал и [увидел там] наших ребят. Под дронами, под прилетами он набрал воды и понес ребятам. Все время помогал. Приходил к нам в подвал, говорил: «Я сам голодный останусь, а им отнесу», — сказала женщина.

Жительница села добавила, что также российским военным оказывала помощь еще одна соседка. По ее словам, женщина всегда старалась сделать военнослужащим горячий чай.

В феврале жительница Суджанского района Курской области рассказала, что военнослужащие украинской армии, напавшие на российский регион, стреляли в окна домов, где находилось мирное население. Она прожила в подвале дома на оккупированной территории больше полугода.

Ранее жительница Курской области заявила об ударе ВСУ по селу с мирными жителями.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами