Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жительница Курской области заявила об ударе ВСУ по селу с мирными жителями

ТАСС: ВСУ обстреливали село Суджанского района в Курской области с жителями
close
MIC IZVESTIA / IZ.RU/Reuters

Украинские войска обстреливали село Суджанского района в Курской области, где не было военных объектов, а находилось только гражданское население. Об этом на допросе у военных следователей рассказала женщина, находящаяся в пункте временного размещения, ее слова приводит ТАСС.

«Они [ВСУ] начали бить в три часа ночи. Мы все спали. Мы думали, как-то побьют-побьют, но уже пошло, начались разрушения. В дома попадали», — сказала местная жительница.

Она отметила, что снаряды Вооруженных сил Украины в том числе попадали в центр поселка. Выезжать из населенного пункта впоследствии было проблематично, поскольку противник постоянно наносил удары и использовал беспилотные летательные аппараты, которые охотились на автомобили мирных жителей.

СК России завел уголовное дело в отношении украинских военных за обстрел гражданского автомобиля в Курской области. Все произошло в августе 2024 года. Украинский беспилотник скинул снаряд на машину в Судже Курской области, в авто располагались люди, в том числе дети 2014 и 2015 годов рождения. Они получили ранения.

Ранее Минобороны назвало число потерь ВСУ за все время вторжения в Курскую область.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами