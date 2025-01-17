Жительница Курской области заявила об ударе ВСУ по селу с мирными жителями

Украинские войска обстреливали село Суджанского района в Курской области, где не было военных объектов, а находилось только гражданское население. Об этом на допросе у военных следователей рассказала женщина, находящаяся в пункте временного размещения, ее слова приводит ТАСС.

«Они [ВСУ] начали бить в три часа ночи. Мы все спали. Мы думали, как-то побьют-побьют, но уже пошло, начались разрушения. В дома попадали», — сказала местная жительница.

Она отметила, что снаряды Вооруженных сил Украины в том числе попадали в центр поселка. Выезжать из населенного пункта впоследствии было проблематично, поскольку противник постоянно наносил удары и использовал беспилотные летательные аппараты, которые охотились на автомобили мирных жителей.

СК России завел уголовное дело в отношении украинских военных за обстрел гражданского автомобиля в Курской области. Все произошло в августе 2024 года. Украинский беспилотник скинул снаряд на машину в Судже Курской области, в авто располагались люди, в том числе дети 2014 и 2015 годов рождения. Они получили ранения.

Ранее Минобороны назвало число потерь ВСУ за все время вторжения в Курскую область.