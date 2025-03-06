В Белгородской области при атаке украинских беспилотников пострадала женщина

В Белгородской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«За медицинской помощью обратилась женщина, получившая ранения сегодня ночью вследствие сбросов взрывных устройств с БПЛА в селе Рождественка Грайворонского округа», — говорится в сообщении, опубликованном в 15:52 по московскому времени.

Жительница села получила минно-взрывную травму, ссадины ног и баротравму, уточнил Гладков. Пострадавшую перевозят в городскую больницу Белгорода.

В населенном пункте в результате атаки дронов получили повреждения пять домовладений, надворные постройки и социальный объект, продолжил губернатор. Кроме того, повреждены два жилых дома в селе Муром Шебекинского округа и селе Новое Волоконовского района, добавил глава региона.

6 марта в пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что за минувшие сутки средства ПВО ликвидировали 74 боеприпаса и дрона ВСУ. Речь идет о 67 беспилотниках самолетного типа, трех реактивных снарядах от комплексов HIMARS и «Ураган», а также четырех управляемых авиационных бомбах JDAM.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно, сколько дронов Украина намерена произвести в 2025 году.