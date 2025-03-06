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Бельгия снова отложила поставку Украине F-16

Soir: Бельгия отложила поставку F-16 Украине до конца года
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Depositphotos

Бельгия отложила поставку Украине 30 истребителей F-16 как минимум до конца года из-за задержки поставок ей F-35 от США. Об этом сообщил начальник бельгийского Генштаба Фредерик Вансина в интервью газете Le Soir.

При этом премьер-министр страны Барт де Вевер перед саммитом Евросоюза в Брюсселе заявлял, что Бельгия планирует поставить Украине в этом году запчасти F-16, а в 2026-м — сами истребители, готовые к бою.

21 февраля Вансина заявлял, что передача первых бельгийских истребителей F-16 Украине откладывается как минимум на год. Причиной тому также были названы задержки с поставками Брюсселю самолетов F-35. Глава бельгийского Генштаба также подтверждал, что отправка Киеву самолетов была отсрочена из-за задержек Вашингтона.

Ожидается, что Бельгия получит американские самолеты только к концу 2025 года, а на полную операционную готовность они должны выйти в 2027 году.

До этого министр обороны страны Рустем Умеров сообщил, что Киев ожидает новую партию истребителей F-16 от Нидерландов. По его словам, в 2025 году Нидерланды существенно нарастили программу помощи Украине и договорились о распределении €400 млн выделенной помощи.

Ранее полет истребителя F-16AM на Украине засняли на видео.

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