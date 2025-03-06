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В РФ высказались о будущих конфликтах после СВО

Депутат Чепа усомнился в вероятности нового конфликта после завершения СВО
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Станислав Красильников/РИА Новости

Планируемое мирное соглашение по Украине будет подразумевать несколько этапов, ведущих к прекращению боевых действий. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».

Таким образом, парламентарий прокомментировал прогноз депутата Госдумы, главы Союза добровольцев Донбасса Александра Бородая об «основной войне» после завершения специальной военной операции (СВО) на Украине. Чепа подчеркнул, что у него нет информации о том, что именно хотел сказать депутат.

«Делается все с нашей стороны, и сегодня есть лица, заинтересованные в том, чтобы этот конфликт не превратился в широкомасштабную войну», — заявил собеседник издания.

Чепа также выразил мнение, что мирное соглашение, о котором идут разговоры уже на протяжении нескольких лет, будет достигнуто.

До этого Борондай выразил мнение, что основные события конфликта на Украине закончатся уже в ближайшее время, по мнению депутата, эти события могут случиться уже весной. При этом парламентарий заявил, что для всего мира это будет только началом серьезных потрясений — некоей «основной войны».

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