Российское влияние в Европе после окончания спецоперации на Украине может значительно усилиться. Такой прогноз дала полиция безопасности Финляндии Supo в новом обзоре на 2025 год, опубликованном на их сайте.

«Когда война на Украине закончится, у России освободятся ресурсы для оказания влияния в других (странах. — «Газета.Ru»)», — заявили в Supo.

По мнению финской полиции безопасности, после окончания СВО Россия сможет расширить возможности для «враждебных действий» в других странах. В ведомстве считают, что угроза, в частности, нависла над Финляндией, которая граничит с РФ и имеет выход к Балтийскому морю.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что России не нужны чужие территории, поскольку РФ — огромная и богатая страна. Однако он подчеркнул, что есть «наша земля, которая для нас священна, на которой жили наши предки и на которой сегодня живут наши люди». Медведев подчеркнул, что именно эти территории РФ не намеренна никому отдавать.

Ранее в российской разведке заявили о войне Брюсселя со сторонниками Трампа в Европе.