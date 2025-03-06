Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Харьковской области нашли захоронения с телами 17 мирных жителей

ВГА Харьковской области: под Купянском найдены захоронения с телами 17 человек
close
Евгений Биятов/РИА Новости

В Купянском районе Харьковской области нашли три захоронения с телами 17 мирных жителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы российской Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Евгения Лисняка.

«Сотрудниками Центра фиксации военных преступлений обнаружены три стихийных захоронения <...>. По предварительным данным, жертвами стали 17 мирных жителей, среди которых есть ребенок», — сообщил Лисняк.

По его словам, могилы, вероятно, были созданы солдатами ВСУ при отступлении. Он добавил, что на телах есть повреждения, включая огнестрельные ранения, и как минимум два человека были убиты выстрелами в затылок.

Замглавы ВГА призвал к международному расследованию преступлений украинских войск.

В феврале сообщалось, что российская военно-гражданская администрация Харьковской области планирует наказать украинских военных, совершивших преступления против мирных жителей региона.

Ранее Ганчев рассказал, как Харьков превратился в город женщин.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами