ВГА Харьковской области: под Купянском найдены захоронения с телами 17 человек

В Купянском районе Харьковской области нашли три захоронения с телами 17 мирных жителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы российской Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Евгения Лисняка.

«Сотрудниками Центра фиксации военных преступлений обнаружены три стихийных захоронения <...>. По предварительным данным, жертвами стали 17 мирных жителей, среди которых есть ребенок», — сообщил Лисняк.

По его словам, могилы, вероятно, были созданы солдатами ВСУ при отступлении. Он добавил, что на телах есть повреждения, включая огнестрельные ранения, и как минимум два человека были убиты выстрелами в затылок.

Замглавы ВГА призвал к международному расследованию преступлений украинских войск.

В феврале сообщалось, что российская военно-гражданская администрация Харьковской области планирует наказать украинских военных, совершивших преступления против мирных жителей региона.

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