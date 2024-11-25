В Южной Корее мужчина попытался избежать службы в армии, набрав лишний вес

В Южной Корее 26-летний мужчина специально набрал лишний вес, чтобы его не взяли на службу в армию. Об этом сообщает Korean Herald.

Окружной суд Восточного Донгбу Сеула приговорил фигуранта к одному году тюрьме с отсрочкой исполнения приговора на два года за нарушение Закона о военной службе. Этот закон обязывает трудоспособных южнокорейцев отслужить в армии не менее 18 месяцев. Для уклонистов предусмотрен тюремный срок сроком до трех лет.

По данным издания, уклонисту помог разработать диету для набора веса его друг. Друга приговорили к шести месяцам тюрьмы с отсрочкой на два года за пособничество.

На первоначальном медицинском осмотре в октябре 2017 года 26-летний обвиняемый был признан годным для службы в армии, он мог участвовать в боевых действиях. На последнем медосмотре в июне 2023 года мужчине была присвоена четвертая категорию из-за ожирения — его вес составил 102,3 килограмма при росте 169 сантиметров.

В суде отметили, что приговор был вынесен относительно мягкий, поскольку фигуранты не были прежде судимы за уголовные преступления, а также подсудимый признал свой проступок и пообещал добросовестно выполнять свой воинский долг.

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