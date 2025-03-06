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Военкор сравнил Макрона с Наполеоном

Военкор Астрахань сравнил Макрона с Наполеоном после слов о российской угрозе
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный корреспондент из Донецка Дмитрий Астрахань сравнил президента Франции Эммануэля Макрона с Наполеоном, так он отреагировал на слова французского лидера об угрозах, исходящих от России. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Военкор предположил, что Макрон решил примерить на себя роль Наполеона и взялся за создание «милитаризированной объединенной Европы под своим личным руководством».

«А Украина просто повод. Что, кстати, тоже ума ему не сильно добавляет, по сравнению с прошлым вариантом», — пояснил военкор.

Вечером 5 марта Макрон выступил перед согражданами по телевидению и сделал несколько заявлений, сразу попавших в заголовки мировых СМИ. В частности, он заявил о российской угрозе миру и европейской поддержке Украины, осудил позицию президента США Дональда Трампа по этому поводу, назвал армию Франции «самой боеспособной в Европе» и анонсировал дискуссии о распространении французского ядерного зонтика на европейских партнеров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев предрек исчезновение Макрона после его слов о российской угрозе.

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