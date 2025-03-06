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На Украине сообщили о ракетном ударе по гостинице

«Страна.ua»: по гостинице в Кривом Роге нанесен ракетный удар
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Stringer/dpa/Global Look Press

В Кривом Роге по гостинице был нанесен ракетный удар. Об этом сообщило издание Страна.ua» со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

В результате удара по объекту в здании начался пожар. По данным источника, семь человек получили ранения, еще двоих спасти не удалось.

На данный момент неизвестно, какими именно боеприпасами был нанесен удар по объекту.

До этого председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин заявил, что массированные удары российских войск по объектам украинской энергетики и ВПК Украины приносят свои плоды.

В свою очередь RT со ссылкой на источник писал, что президент России Владимир Путин зимой 2023 года отложил массированный удар по энергетическим объектам, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Одной из причин отказа от ударов были последствия для гражданского населения Украины.

Ранее в подполье сообщили об ударе по технике ВСУ в Харьковской области.

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