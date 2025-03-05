Украина обратилась к Южной Корее с новой просьбой

News1: Украина вновь обратилась к Южной Корее с просьбой о продаже оружия

Украина в очередной раз обратилась к Южной Корее с просьбой о продаже оружия. Об этом сообщило южнокорейское агентство News1 со ссылкой на слова источника в правительстве страны.

«Украина недавно довела до сведения нашего правительства, что хотела бы купить вооружение», — говорится в публикации.

По данным агентства, соответствующая просьба поступила от украинцев на фоне недавнего отказа США помогать Киеву. Как пишет News1, после этого решения американской администрации «и без того острая потребность Украины в оружии стала еще насущнее».

В агентстве уточнили, что не смогли выяснить, как именно отреагировали южнокорейские власти на новый запрос Киева. Однако журналисты написали, что оружейные сделки в настоящее время маловероятны.

В ноябре прошлого года Украина уже обращалась к Южной Корее с просьбой продать ей крупную партию вооружений. Сеул посетила украинская делегация во главе с министром обороны страны Рустемом Умеровым, который провел встречи с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем и министром обороны Ким Ён Хёном.

По данным источника, Украина хотела приобрести у Южной Кореи зенитные ракетные комплексы «Чхонгун», радиолокационные станции для противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы. Киев также попросил продать заряды для снарядов калибра 155 мм. Тогда в Сеуле без энтузиазма отреагировали на просьбы украинской делегации.

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