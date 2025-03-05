Удар российских военных по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) с иностранными инструкторами в Днепропетровской области стал мрачным посланием Западу. Об этом написал независимый геополитический и военный аналитик Драго Боснич в статье для InfoBRICS.

«Россия достаточно ясно указывала, что не потерпит военных НАТО на Украине. Недавние удары — это мрачное напоминание безумным главам Запада, считающим, что они могут безнаказанно отправлять «миротворцев» и продолжать использовать в своих целях исторические российские земли», — говорится в публикации аналитика.

Эксперт призвал западных военных, которые находятся на территории Украины, как можно скорее покинуть страну. Боснич отметил, что теперь они стали главными целями российской армии.

1 марта Минобороны России сообщило об ударе ракеты «Искандер-М» Вооруженных сил РФ по военному полигону «Новомосковский» в Днепропетровской области. Там проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады ВСУ. В результате были уничтожены до 150 военных, в том числе около 30 иностранных инструкторов.

Киев два дня не комментировал эту атаку. Только 3 марта главнокомандующий украинской армией Александр Сырский сообщил о проведении проверки и отстранении двух офицеров.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, известная своей критикой командования ВСУ, заявила, что удар был нанесен во время построения и обвинила украинских военачальников в «тупости» и неспособности приспособиться к новым реалиям.

Ранее подполье сообщило об ударах по лагерям ВСУ и технике НАТО под Киевом.