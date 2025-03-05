Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе увидели мрачное послание России в ударе по полигону ВСУ

Аналитик Боснич назвал удар ВС РФ по полигону ВСУ мрачным посланием Западу
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Удар российских военных по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) с иностранными инструкторами в Днепропетровской области стал мрачным посланием Западу. Об этом написал независимый геополитический и военный аналитик Драго Боснич в статье для InfoBRICS.

«Россия достаточно ясно указывала, что не потерпит военных НАТО на Украине. Недавние удары — это мрачное напоминание безумным главам Запада, считающим, что они могут безнаказанно отправлять «миротворцев» и продолжать использовать в своих целях исторические российские земли», — говорится в публикации аналитика.

Эксперт призвал западных военных, которые находятся на территории Украины, как можно скорее покинуть страну. Боснич отметил, что теперь они стали главными целями российской армии.

1 марта Минобороны России сообщило об ударе ракеты «Искандер-М» Вооруженных сил РФ по военному полигону «Новомосковский» в Днепропетровской области. Там проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады ВСУ. В результате были уничтожены до 150 военных, в том числе около 30 иностранных инструкторов.

Киев два дня не комментировал эту атаку. Только 3 марта главнокомандующий украинской армией Александр Сырский сообщил о проведении проверки и отстранении двух офицеров.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, известная своей критикой командования ВСУ, заявила, что удар был нанесен во время построения и обвинила украинских военачальников в «тупости» и неспособности приспособиться к новым реалиям.

Ранее подполье сообщило об ударах по лагерям ВСУ и технике НАТО под Киевом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами