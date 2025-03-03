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Депутат Рады сообщила подробности гибели солдат ВСУ при ударе «Искандера» по полигону

Безуглая: погибшие при ракетном ударе солдаты ВСУ находились на построении
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РИА Новости

Гибель украинских военных во время ракетного удара по полигону в Днепропетровской области произошла при построении личного состава. Об этом в своем Telegram-канале сообщила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.

Парламентарий подчеркнула, что гибель военнослужащих в очередной раз произошла во время построения. Она отметила, что построение продолжает проводиться каждый день, но никто не понес за это ответственности, в том числе и главнокомандующий Александр Сырский. По словам Безуглой, пока командные должности в Вооруженных силах Украины (ВСУ) занимают «совки», военные будут продолжать гибнуть из-за их тупости и неспособности приспособиться к новым реалиям.

2 марта несколько украинских пабликов, поддерживающих ВСУ, заявили о массовой гибели военных в результате удара российской ракеты «Искандер» по полигону в Днепропетровской области.

Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук предположил, что удар пришелся на момент построения личного состава. По его словам, причиной инцидента стала «халатность офицеров», приведшая к многочисленным жертвам.

Ранее в подполье рассказали о поражении гостиницы в Полтаве, где находились ВСУ.

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