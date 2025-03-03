«Трагедия, о которой все молчат». В Киеве ищут виноватых в массовой гибели военных на полигоне

ВС РФ 1 марта нанесли удар по военному полигону «Новомосковский» в Днепропетровской области, где проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады ВСУ. В Минобороны РФ заявили об уничтожении до 150 военных. Официальный Киев не комментировал атаку два дня. Только 3 марта главком ВСУ сообщил о проведении проверки и отстранении двух офицеров. Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что удар произошел во время построения, и раскритиковала командование украинской армии «за тупость».

На Украине начали расследование после удара ракеты «Искандер-М» в кассетном снаряжении по полигону Сухопутных войск ВСУ в Днепропетровской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский.

«С целью установления всех обстоятельств и причин трагедии на месте происшествия работает комплексная комиссия во главе с начальником Главного управления Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

На время проведения расследования от выполнения служебных обязанностей отстранены начальник центра подготовки подразделений и командир воинской части», — заявил он.

Сырский также сообщил о погибших и раненых, но не уточнил их число. Главком ВСУ добавил, что поставил задачу командующим отдельными родами войск ВСУ проверить выполнение требований о своевременности оповещения о ракетной опасности и запрета размещения личного состава и проведения совещаний и собраний на открытой местности.

Ранее в трагедии на полигоне в Днепропетровской области «некоторых офицеров» обвинил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. Он заявил, что в результате атаки погибло и было ранено большое количество военнослужащих ВСУ.

Уничтожено 150 военных

Об ударе по военному полигону Новомосковский в Днепропетровской области, на котором проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады ВСУ, Минобороны РФ сообщило 1 марта. В ведомстве заявили, что он был нанесен расчетом ОТРК «Искандер-М». В результате атаки, как уточнили в МО, были уничтожены до 150 военнослужащих ВСУ, среди которых — до 30 иностранных инструкторов.

При этом, как отмечала «Страна.ua», поначалу официальный Киев никак не комментировал ситуацию. Информация в основном распространялась в соцсетях. Один из украинских военных пабликов написал о «большой трагедии, о которой все молчат». Только 2 марта другие сообщества также начали также публиковать посты о массовой гибели солдат.

В то же время паблики Новомосковска распространили заявление городской больницы, в котором говорилось, что медучреждение «в связи с последними событиями» в помощи не нуждается и обеспечено всеми медикаментами, уточнило украинское издание.

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Официально удар по полигону 3 марта подтвердил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый. Он сообщил о потерях личного состава и заявил, что назначил независимую проверку.

«Каждый, кто принимал решение в тот день, и каждый, кто не принимал их вовремя, все понесут ответственность. Никто не скроется за объяснениями или формальными рапортами. Предполагаю, что правду постараются скрыть в тумане бюрократии. Но я этого не допущу», — написал он в своем Telegram-канале.

Государственное бюро расследований Украины также сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о халатном отношении к военной службе.

Удар во время построения

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, которая известная своей критикой командования ВСУ, заявила, что удар был нанесен во время построения.

«Очередная гибель военнослужащих из-за прилета во время построения. Построение производится каждый день. Никто не наказан, Сырский остается в должности. Чего вы ожидали? Пока совки у власти в ВСУ, люди будут гибнуть из-за их тупости и неспособности приспособиться к новым реалиям», — отметила она.