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Губернатор Белгородской области сообщил о продолжающихся ударах ВСУ по региону

Гладков: в результате ударов БПЛА в Белгородской области ранены два человека
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Efrem Lukatsky/AP

В результате продолжающихся ударов украинской армии по территории Белгородской области имеются разрушения и ранены два мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Репяховка Краснояружского района беспилотник атаковал движущийся автомобиль. В результате осколочные ранения получили находившиеся в машине супруги. Пострадавшие на скорой помощи доставлены в областную клиническую больницу, где им оказывается необходимая помощь.

В селе Мешковое Шебекинского округа беспилотный летательный аппарат взорвался рядом с частным домом, повредив забор и легковой автомобиль.

В хуторе Никольский Борисовского района дрон ударил по социальному объекту, в результате повреждены кровля и остекление.

В Волоконовском районе во время повторного обстрела села Тишанка в социальном объекте пробита кровля, выбиты окна, повреждено подсобное помещение. Во дворе частного дома частично разрушена хозяйственная постройка.

В селе Борисовка FPV-дрон нанес повреждения коммерческому объекту.

Гладков подчеркнул, что на местах всех ударов работают оперативные службы.

3 марта сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали четыре населенных пункта Белгородской области.

Ранее сообщалось, что в Крыму создали «СуперРЭБ» для защиты полуострова от вражеских дронов.

Ранее сообщалось, что в Крыму создали «СуперРЭБ» для защиты полуострова от вражеских дронов.

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