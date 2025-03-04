В США оценили испытания первого американского гиперзвукового оружия

Гиперзвуковая ракета Dark Eagle, являющаяся первым подобным оружием США, в настоящее время еще не доказала свою эффективность в условиях боевых действий. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на главу эксплуатационных испытаний и оценки Пентагона.

«На данный момент все еще недостаточно данных для оценки оперативной эффективности, летальности, пригодности и живучести системы Dark Eagle», — говорится в материале.

В Пентагоне отметили, что первые испытания ракеты продемонстрировали «сквозную работоспособность системы».

Ракетный комплекс Dark Eagle разработала корпорация Lockheed Martin. Предполагается, что ракета может развить скорость свыше 6000 км/ч.

Испытательный пуск гиперзвуковой ракеты средней дальности Long Range Hypersonic Weapon (LRHW, Dark Eagle) был проведен в декабре прошлого года. Запуск был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Что это за ракета, как быстро она летает и может ли Россия ее сбить — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

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