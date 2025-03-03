Британская разведка считает, что ВС РФ готовят наступление на Одессу и Харьков

Британская разведка утверждает, что Россия готовится к наступлению на Одессу и Харьков весной. Об этом пишет mk.ru.

«Британская разведка передала Киеву новые разведданные, согласно которым Россия готовит несколько крупных наступательных операций в зоне СВО на весну», — говорится в публикации.

Отмечается, что особое внимание ВС РФ уделяют направлениям Харькова, Николаева и Одессы.

До этого ирландский журналист Чей Боуз писал, что британская армия станет приоритетной целью для уничтожения и будет разгромлена, если премьер-министр Великобритании Кир Стармер решит ввести войска на территорию Украины.

По его словам, ввод войск на Украину обернется катастрофой для Британии — многие солдаты никогда не вернутся, поскольку у них не будет «защиты со стороны НАТО». Для Вооруженных сил РФ британские войска станут приоритетной целью.

Ранее в Раде заявили, что западные миротворцы первыми убегут при наступлении ВС РФ.