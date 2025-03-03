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ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области

Дрон сбросил взрывчатку на предприятие в селе Борисовка Белгородской области
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Inna Varenytsia/Reuters

Украинские войска атаковали четыре населенных пункта Белгородской области. Предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что в селе Борисовка с беспилотника было сброшено взрывное устройство на территорию производственного предприятия. В результате взрыва были выбиты окна и посечен фасад одного из помещений.

В селе Тишанка в результате обстрела повреждена детская площадка. В Борках вследствие детонации FPV-дрона в частном доме выбиты окна, повреждены навес, забор и транспортное средство, также посечен фасад соседнего домовладения.

В результате прилета снарядов по территории сельхозпредприятия в селе Толоконное были повреждены один из корпусов и три единицы спецтехники.

Информация о последствиях атаки беспилотников уточняется, добавил губернатор региона.

Утром министерство обороны России сообщало, что системы противовоздушной обороны в ночь на 3 марта перехватили и уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Абинске перед одним из частных домовладений нашли упавший БПЛА.

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