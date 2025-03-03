Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Литве рассказали, сколько раз истребители НАТО сопровождали самолеты РФ

МО Литвы: истребители НАТО в феврале девять раз сопровождали самолеты РФ
close
Global Look Press

Истребители НАТО, размещенные на ротационной основе на литовской авиабазе Зокняй, в феврале девять раз сопровождали российские военные самолеты вблизи границ воздушного пространства балтийской республики. Об этом сообщается на сайте минобороны Литвы.

По данным ведомства, истребители поднимались в воздух два-три раза в неделю. Так, с 30 июля 2024 года на авиабазе Зокняй в Литве находится итальянский контингент военно-воздушных сил (ВВС) с четырьмя истребителями Eurofighter Typhoon. В составе группы около 200 военнослужащих. Обычно ротация происходит каждые четыре месяца, но итальянский контингент остается на базе уже второй срок. В конце ноября к ним присоединились французские ВВС с четырьмя истребителями Rafale.

30 января Минобороны РФ сообщало, что два российских ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского и Охотского морей.

Ту-95МС находились в небе в течение восьми часов. Их сопровождали самолеты Су-35С и Су-30СМ, а на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств.

Ранее глава ЕК призвала срочно перевооружить Европу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами