В Литве рассказали, сколько раз истребители НАТО сопровождали самолеты РФ

МО Литвы: истребители НАТО в феврале девять раз сопровождали самолеты РФ

Истребители НАТО, размещенные на ротационной основе на литовской авиабазе Зокняй, в феврале девять раз сопровождали российские военные самолеты вблизи границ воздушного пространства балтийской республики. Об этом сообщается на сайте минобороны Литвы.

По данным ведомства, истребители поднимались в воздух два-три раза в неделю. Так, с 30 июля 2024 года на авиабазе Зокняй в Литве находится итальянский контингент военно-воздушных сил (ВВС) с четырьмя истребителями Eurofighter Typhoon. В составе группы около 200 военнослужащих. Обычно ротация происходит каждые четыре месяца, но итальянский контингент остается на базе уже второй срок. В конце ноября к ним присоединились французские ВВС с четырьмя истребителями Rafale.

30 января Минобороны РФ сообщало, что два российских ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского и Охотского морей.

Ту-95МС находились в небе в течение восьми часов. Их сопровождали самолеты Су-35С и Су-30СМ, а на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств.

Ранее глава ЕК призвала срочно перевооружить Европу.