В Минобороны РФ рассказали о полете Ту-95МС над Охотским и Японским морями

МО РФ: иностранные истребители сопровождали Ту-95МС во время планового полета

Два российских ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского и Охотского морей. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что воздушные суда находились в небе в течение восьми часов. При этом их сопровождали самолеты Су-35С и Су-30СМ, стоящие на вооружении Воздушно-космических сил РФ.

«На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств», — говорится в заявлении.

Каким именно странам принадлежат истребители, в министерстве не уточнили.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что экипажи Ту-95МС осуществили полет в строгом соответствии с международными правилами. Речь идет об общепринятых требованиях по использованию воздушного пространства.

28 января два российских ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Как рассказали в Минобороны РФ, продолжительность полета превысила 11 часов. Другие подробности не поступали.

Ранее американский разведывательный дрон пролетел над несколькими европейскими странами и приблизился к границе РФ.