В Краснодарском крае обнаружили упавший беспилотник, пострадавших нет

В Абинске перед одним из частных домовладений обнаружили упавший беспилотный летательный аппарат, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщила пресс-служба Оперативного штаба Краснодарского края.

«Предварительно беспилотник без взрывоопасной части. Пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что в настоящий момент на месте работают специалисты и правоохранительные органы.

В ночь на 3 марта системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ перехватили и уничтожили семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее дрон ВСУ с огромной бомбой сняли на видео в небе над Россией.