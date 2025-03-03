Канада возобновила испытания систем защиты от гиперзвуковых ракет

Канада возобновила работу испытательного центра систем защиты от гиперзвуковых ракет после 20-летней паузы. Причиной стало принятие на вооружение Китая и России новых ракет этого типа, сообщила газета канадская Ottawa Citizen.

Система министерства национальной обороны, известная как двухступенчатая газовая пушка, способна разгонять объекты до гиперзвуковых скоростей, или в пять раз превышающих скорость звука. Она была установлена ​​в 1990 году в Центре оборонных исследований и разработок Канады (DRDC) в Валькартье для изучения высокоэнергетических противотанковых ракет.

Исследования были завершены в 2003 году, и с тех пор объект не использовался, но поскольку Россия и Китай приняли на вооружение новые гиперзвуковые ракеты, ученые DRDC модернизировали и возобновили работу своего испытательного оборудования, говорится в материале.

Представитель министерства национальной обороны Кенед Садику заявил, что DRDC снова начала использовать газовую пушку зимой 2024 года.

«Специфика каждого испытания и результаты не могут быть раскрыты по соображениям оперативной безопасности», — говорится в его ответе Ottawa Citizen.

Цель исследования — лучше понять угрозу гиперзвукового оружия и разработать меры противодействия, подчеркнул Садику.

В ходе испытательных пусков с использованием этой системы скорость снарядов достигала около 2,4 километра в секунду. Результаты исследований были переданы в вооруженные силы, а также союзникам и международным партнерам Оттавы.

Ранее в Южную Корею прибыл американский атомный авианосец.