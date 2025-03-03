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На Украине попытались скрыть массовую гибель солдат после удара ВС РФ

Власти Украины пытались скрыть гибель бойцов ВСУ после удара «Искандера»
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Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade/AP

Власти Украины пытались скрыть массовую гибель солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) после удара ракетой «Искандер» по полигону в Днепропетровской области. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Произошла большая трагедия, о которой все молчат», — говорится в сообщении.

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая прокомментировала ситуацию и уточнила, что удар произошел во время построения военных. По ее словам, никто не понес за это ответственности, в том числе и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Безуглая подчеркнула, что пока командные должности в армии Украины занимают «совки», военные будут продолжать гибнуть из-за их тупости и неспособности приспособиться к новым реалиям.

Об ударе по украинским военным во время построения сообщили украинские военные паблики 2 марта.

Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что причиной инцидента стала «халатность офицеров», приведшая к многочисленным жертвам.

Ранее в подполье рассказали о поражении гостиницы в Полтаве, где находились ВСУ.

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