Минобороны: ВСУ потеряли более 240 человек в курском приграничье за сутки

Российские военнослужащие за сутки уничтожили в приграничных районах Курской области более 240 украинских солдат. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Помимо живой силы, противник потерял два БТР, 15 боевых бронированных машин, две американские САУ Paladin и миномет, четыре пункта управления беспилотниками и склад с боеприпасами.

Помимо этого, шесть украинских военнослужащих сдались в плен.

В ведомстве добавили, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни, Махновки, Мелового, Рубанщины, Суджи и Черкасского Поречного.



Российская авиация и артиллерия поразили живую силу и технику Украины в районах Агронома, Бондаревки, Викторовки, Зазулевки, Заолешенки, Казачьей Локни, Косицы, Куриловки, Локни, Мартыновки, Николаевки, Старой Сорочины, Черкасской Конопельки, Южного. Также ВСУ понесли потери в районах Басовки, Беловод, Журавки, Мирополья, Ободов и Юнаковки в Сумской области.

Ранее российские военные ударили по объектам газопереработки Украины.