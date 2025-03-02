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Командование ВСУ приказало бойцам удерживать позиции без оружия

ТАСС: ВСУ приказали расчету Мк-19 удерживать позицию после уничтожения оружия
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Reuters

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) дали приказ расчету гранатомета Мк-19 продолжать оборону после того, как оружие бойцов было уничтожено российскими военнослужащими. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Инцидент произошел в поселке Двуречная Харьковской области. По словам источника, солдаты ВСУ оказались безоружными.

«У нас был разбит Мк-19. На вопрос руководству, что делать, они сказали: занимать позиции, держать оборону», — рассказал один из пленных бойцов Ярослав Ермолюк, участвовавший в операции.

Пленный добавил, что в течение службы пришел к выводу, что командованию ВСУ «нет дела до подчиненных». Боец отметил, что украинские власти мобилизуют пожилых людей и алкоголиков. Помимо этого, военнослужащие активно дезертируют и бросают свои позиции. Его группа приняла решение сдаться в плен российской армии без сопротивления, добавил солдат.

До этого командир одного из подразделений российской группировки войск «Запад» с позывным «Контора» заявил, что группа солдат ВСУ, состоящая из приблизительно восьми человек, оказалась отрезана от основных сил армии на Купянском участке фронта. По его словам, все пути отхода с территории находятся под огневым контролем ВС РФ.

Ранее украинский пленный назвал сумму платы за отсрочку от службы в ВСУ.

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