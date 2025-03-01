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Украинские десантники сдались в плен в Курской области

РИА: украинские десантники сдались в плен после артудара ВС РФ в Курской области
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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Артиллеристы группировки войск «Север» артиллерией поразили позиции противника в Курской области, трое украинских десантников сдались в плен. Об этом РИА Новости сообщил боец с позывным Витязь.

«Расчет гаубицы Д-30 уничтожил укрепленную позицию украинских боевиков 95 дшб ВСУ под Старой Сорочиной в Курской области. Шесть украинских десантников огнем артиллерии были уничтожены», — рассказал он.

После этого российские штурмовики пошли занимать вражеские позиции, там они обнаружили еще трех десантников ВСУ, которые решили сдаться в плен. Российские войска взяли участок без потерь.

Недавно информагентство ТАСС уточняло, что ВСУ перебросили в село Лебедевка, расположенное в Курской области, дополнительные сводные подразделения. Прибывшие войска были оказать помощь находящимся в населенном пункте Силам специальных операций (ССО) Украины. Однако они отступили под ударами артиллерии, уточнил источник. Российские войска продолжают выбивать противника из Курской области.

Ранее российские военные в ходе штурма уничтожили группу десантников ВСУ под Курском.

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