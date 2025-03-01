В Одессе прогремел взрыв

В Одессе произошел взрыв. Об этом сообщает «Страна.ua».

Вечером 28 февраля в Одесской области тоже произошел взрыв — в районе порта в городе Ильичевск (украинское название — Черноморск). Как утверждал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в это время в порту разгружали весьма подозрительный балкер с контейнерами. Согласно официальным данным GPS, судно находилось у берегов Румынии, однако в реальности было на Украине. Лебедев уточнил, что сотрудники порта успели снять с корабля часть контейнеров и увезти их в другое место, а оставшийся на судне груз «громко взорвался».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее под Харьковом остановили добычу газа после взрыва.