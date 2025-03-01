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Тысячи элитных бойцов ВСУ готовятся к контрудару в ДНР

Mash: элитные войска ВСУ готовят контрудар на Покровском направлении
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Evgeniy Maloletka/AP

ВСУ стягивают примерно 8 тысяч бойцов элитных подразделений в районе Покровска (Красноармейска) для планируемого контрнаступления. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, украинские войска готовятся к атаке на позиции российских войск вблизи Успеновки и Удачного. В состав группировки входят, в частности, 59-я штурмовая, 32-я и 42-я механизированные бригады, 425-й штурмовой полк, а также артиллерийские подразделения.

Российские силы, в свою очередь, направляют дополнительные резервы в район предполагаемого наступления.

Утром 6 февраля ВСУ попытались провести контрнаступление в Курской области, осуществив несколько волн атак. Российские военнослужащие смогли отразить нападение. В результате Киев потерял шесть танков, три машины разграждения, три боевые машины пехоты и 14 боевых бронированных машин, а также почти 41% от общего числа бойцов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный эксперт назвал бессмысленным контрнаступление ВСУ.

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