Российские военные атаковали «Искандером» штаб ВСУ по «наводке» датских журналистов

Российские военные воспользовались материалом журналистов датского телеканала DR, чтобы выявить и уничтожить штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Юнаковке в Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный Ветер» (СВ).

По его данным, вход в штаб украинской армии попал в видеорепортаж иностранных журналистов. Российские военнослужащие 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты изучили запись, осуществили разведку местности, определили местоположение вражеского штаба и передали данные специалистам.

«Через некоторое время по штабу ВСУ был нанесен удар ОТРК «Искандер», — говорится в сообщении канала.

27 февраля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы РФ, предположительно, поразили штаб ВСУ в Сумской области. По его словам, удар был нанесен по гостинице в Сумах, где мог располагаться один из штабов ВСУ. Подпольщик отметил, что удары ВС РФ также пришлись по скоплению техники и личному составу в лесах рядом с Сумами.

Кроме того, российские военные ударили по району завода «Сумыхимпром», где разгружались составы с техникой и боекомплектами для ВСУ, добавил Лебедев.

Ранее в подполье рассказали о поражении гостиницы в Полтаве, где находились ВСУ.